Incidente stradale a Ostia, si schianta contro il guard rail: grave un uomo

Mercoledì 14 Luglio 2021, 18:12

Incidente stradale a Roma, sulla SS 8 Via del Mare altezza km. 17.500. Oggi, mercoledì 14 luglio, alle ore 16,17 la squadra dei vigili del fuoco di Ostia per incidente stradale. Un veicolo, per cause che al momento non si conoscono è andato a scontrarsi con il guard rail. Nessun'altra vettura è stata coinvolta. Ma il conducente dell’auto è statao trasportato in codice rosso dal personale VVF e trasportato dal 118 presso ospedale S.Eugenio.

