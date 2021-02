Roma, schianto in moto sulla Circonvallazione Clodia: muore un uomo di 63 anni

Incidente mortale a Roma: un motociclista di 63 anni è morto a seguito di un incidente avvenuto all'altezza di via Mario Amato, sulla Circonvallazione Clodia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14:00 e sono ancora sconosciute le cause dell'incidente: al momento sono in corso i rilievi della polizia locale del I Gruppo Centro «Ex Prati» per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA