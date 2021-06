Roma, incidente sul Grande raccordo anulare. Schianto tra due auto e un furgone: 4 feriti, uno è grave

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio poco dopo le 15 sul Grande raccordo anulare di Roma al Chilometro 31.300 della corsia interna, direzione Romanina. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e un furgone che trasportava frutta. Sul posto sono accorse tre squadre di vigili del fuoco che hanno estratto due feriti dal furgone adagiato su un fianco e altre due persone, ciascuna dalle proprie autovetture. Per uno dei feriti è stato necessario l'intervento dell'elicottero del 118 per trasferirlo al Policlinico Gemelli. Gli altri feriti sono stati portati in ambulanza al San Giovanni. Sul posto anche la Polizia stradale per veicolare il traffico e per effettuare i rilievi.

