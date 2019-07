Velletri, incidente stradale tra auto e un furgone: tre feriti e Appia in tilt

Tre feriti e il traffico bloccato sull’Appia sono gli effetti di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Velletri all’incrocio di Santa Maria dell’Orto. A scontrarsi per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale sono state due auto e un furgone. I feriti sono due donne e un uomo, tutti trasportati in ambulanze in codice giallo presso il pronto soccorso di Velletri.

La dinamica ancora da chiarire ha visto una Fiat 500 che proveniva da Latina, schiacciata tra il guardrail ed il furgone dopo che il mezzo più grosso aveva impattato contro la Opel Corsa proveniente da Nettuno e guidata da una persona di Colleferro.

Una carambola a tre che ha prodotto, oltre a feriti, tanti rottami disseminati sulla carreggiata in entrambe le direzioni. Inevitabile il formarsi di lunghe code in entrambe le direzioni che hanno visto gli agenti della polizia locale impegnati nel veicolare il traffico per circa due ore e per effettuare i rilievi.

