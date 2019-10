Roma, giovane precipita con lo scooter in un garage ai Parioli: volo di 10 metri, è gravissima

Ultimo aggiornamento: 18:35

È in fin di vita una giovane precipitata con lo scooter per 10 metri in una presa d'aria di un parcheggio non protetta da una grata. Il dramma è avvenuto nel pomeriggio ai Parioli, in piazza Santiago del Cile Roma . Da una prima ricostruzione la 37enne romana stava percorrendo a velocità ridotta la rotatoria quando, per evitare un'auto, è uscita di strada finendo con lo scooter nel "pozzo" di un garage sottostante: impossibile per lei evitare di precipitare con il motorino che ha contribuito ad aggravare le conseguenze della caduta. E' ricoverata in codice rosso all'Umberto I.Fra i primi accertamenti dovrà essere chiarito se il tratto percorso dallo scooter prima di precipitare doveva essere protetto oppure se la protezione in questo periodo fosse stata rimossa.