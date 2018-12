LEGGI ANCHE

Incidente mortale nel tardo pomeriggio in viale Aventino, angolo via San Saba. Una donna è stata investita e uccisa da 'un'auto, una Toyota.La vittima, apparentemente sui 50 anni, è stata travolta mentre attraversava la strada. La vittima non è ancora stata identificata. Sul posto la polizia locale di Roma.