Mercoledì 7 Settembre 2022, 07:11

Stava attraversando l'incrocio spingendo il passeggino con il figlioletto di 7 mesi quando una macchina l'ha travolta. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla mamma e al bimbo quello avvenuto ieri mattina poco dopo le nove in via casale di San Basilio, all'incrocio con via Tiburtina. L'automobilista si è fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto è arrivata in una manciata di minuti un'ambulanza. I sanitari del 118 hanno stabilizzato le due vittime e predisposto il trasporto in codice rosso all'ospedale Umberto I. Le indagini sono state assegnate agli agenti della polizia Municipale di zona che stanno procedendo con esami e accertamenti per ricostruire la dinamica dell'investimento e accertarne le cause.

LA DINAMICA

Da quanto hanno accertato fin qui i caschi bianchi sull'investimento, la mamma con il bimbo stavano appunto attraversando in prossimità dell'incrocio e dell'attraversamento pedonale via Casale di San Basilio all'altezza di via Tiburtina quando la macchina, una utilitaria, li ha investiti. «Ho sentito la frenata all'improvviso e quando mi sono voltata la donna era a terra e teneva in braccio quel bambino. Piangeva disperata» ha riferito una testimone: «Non sono però riuscita a vedere cosa sia accaduto prima- ha precisato - perché la strada era molto trafficata così come l'incrocio. La visuale non era libera, ho solo sentito quelle urla disperate, quando ormai era troppo tardi per intervenire».

LE IPOTESI

Gli agenti della Locale hanno eseguito accertamenti e rilievi sul luogo dell'impatto per circa due ore. Inevitabili le ripercussioni sul traffico di zona: rallentamenti e disagi si sono registrati fino alle undici quando poi la strada è stata liberata dai mezzi di soccorso e dalle auto della Municipale.

Nelle prossime ore verranno eseguite analisi specifiche anche sulla segnaletica verticale. La telecamera del semaforo sarà infatti determinante per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Quindi le cause: non è escluso che l'uomo alla guida sia passato con il rosso. «Non possiamo escludere però- precisano gli investigatori - che l'incidente sia stato causato da un momento di distrazione».

Ecco perché nelle prossime ore verrà ascoltato l'automobilista.

I FERITI

Trasportati in codice rosso al pronto soccorso del policlinico Umberto I, mamma e figlio sono stati medicati. Non sono in pericolo di vita ma resteranno ricoverati in osservazione ancora per oggi. La donna, una straniera di origini nigeriane di 34 anni e residente in zona, era sotto choc: «Stavo attraversando la strada quando la macchina mi è piombata addosso, ho pensato solo a salvare mio figlio. Non mi sono resa conto di nulla» ha riferito agli agenti che stanno indagando.

Per la ricostruzione della dinamica dell'investimento sono stati ascoltati anche alcuni testimoni presenti al momento dell'impatto. Hanno riferito di aver sentito «una violenta frenata» e di aver poi visto «la donna a terra che teneva in braccio il bambino».

Nessuno però avrebbe fornito elementi determinanti per la ricostruzione del caso. Per chiudere il cerchio delle indagini si attendono quindi i risultati delle perizie eseguite sull'asfalto, tra via Casale di San Basilio e via Tuscolana. Quindi la registrazione della segnaletica verticale per stabilire se sia stata commessa un'infrazione. L'automobilista rischia ora una denuncia per lesioni.