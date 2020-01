Alla guida con una gamba ingessata e senza patente: travolge 4 auto in sosta ad Anzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era alla guida ubriaco, con la gamba ingessata e anche senza patente e per poco non investiva tre bambini. Tragedia sfiorata ad Anzio, in zona villa Claudia. Un cittadino indiano, dopo i controlli risultato essere sprovvisto di patente e assicurazione, con due decreti di espulsione sulle spalle e alla guida con una gamba ingessata, si è schiantato contro quattro auto in sosta.L’uomo ha cercato di fuggire ma è stato bloccato dai residenti e da alcuni proprietari delle auto danneggiate. L’uomo era vistosamente ubriaco. Per pochissimo non ha investito tre bambini che stavano uscendo con il padre dall’abitazione di fronte al luogo dello scontro. Sul posto il personale del commissariato di polizia per i rilievi e le misure del caso.E' di poche ore fa anche un altro incidente che si è registrato a Nettuno. Ubriaco al volante in via Ennio Visca, la centrale strada di Nettuno parallela al lungomare, ha preso in pieno un’ Audi parcheggiata rimanendo inebetito nell’abitacolo della sua Punto Fiat fino all’arrivo di una volante del Commissariato di Polizia di Anzio.L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino vicino al distributore di carburanti della via e il botto ha svegliato vari inquilini dei palazzi attigui. Il guidatore, che è un cittadino rumeno, è stato portato al Pronto Soccorso di Anzio dall’ambulanza del 118 e durante i controlli è stato rilevato l’alto tasso alcolemico. All’uomo è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza. Dovrà anche “fare i conti” tramite assicurazione con il proprietario dell’auto danneggiata