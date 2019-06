Traffico in tilt sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino a causa di un incidente. Un mezzo pesante si è scontrato conn un'auto e una persona è rimasta ferita. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

