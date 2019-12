Incidente a Corso Francia, Pietro Genovese positivo ad alcol e droga. Salvini: «La droga uccide»

​Incidente a Corso Francia, a Roma: Pietro Genovese positivo ad alcol e droga. E Salvini attacca: «La droga uccide». La notizia di oggi è che «due ragazze di 16 anni sono morte, investite da un ragazzo di vent'anni» e che è risultato «positivo sia all'alcol che alla droga. E qualcuno vorrebbe dirci che le droghe non fanno male. La droga uccide». Lo dice Matteo Salvini in un intervento pubblico a Chieti.

Incidente Corso Francia, Pietro Genovese positivo ad alcol e droga. Morte due ragazze. Il regista: «Siamo distrutti»

Gaia e Camilla, chi erano le due ragazze morte a corso Francia: attraversavano mano nella mano

Salvini: «Antidoping per i parlamentari, vediamo se sono lucidi». «Vorrei che tutti e novecento i parlamentari facessero l'antidoping, per vedere se sono tutti lucidi». Lo dice Matteo Salvini in un intervento pubblico a Chieti.



