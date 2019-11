Pomezia, si ribalta con l'auto: incastrato tra le lamiere salvato dai pompieri

Sono le 6:30 circa quando in via Pratica di Mare, a Pomezia, si sente uno schianto. Questa mattina all'alba, un uomo alla guida di una Fiat Panda ha perso il controllo dell'auto e si è ribaltato, rimanendo incastrato tra le lamiere. Solo all'arrivo dei vigili del fuoco di Pomezia, l'uomo è stato estratto dall'auto. L'automobilista, che ha riportato diverse ferite, è stato affidato agli operatori del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

