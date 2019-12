Si schianta con la moto, muore 61enne in via Boccea

Un uomo si è schiantato con la moto stamattina. L'incidente mortale è avvenuto in via Boccea, all'altezza di Casal del Marmo, a Roma. La vittima è un motociclista di 61 anni. Sul posto pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale. In corso i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

