Roma, incidente con la moto Ducati in via della Storta, muore centauro. Il motociclista, ancora da identificare, in sella alla sua Ducati è morto in un incidente avvenuto alle 19 in via della Storta, all'altezza della Marina Militare. Sul posto per i rilievi cinque pattuglie della Polizia Locale gruppo Montemario impegnate a verificare l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli presenti sul posto.

Roma, attraversa la strada, schiacciato da un'autocisterna: muore anziano

Anziano travolto e ucciso da un'autocisterna mentre attraversa viale Jonio



© RIPRODUZIONE RISERVATA