Roma, incidente con la moto in via di Boccea: morto 38enne

Incidente mortale ieri sera in via Boccea, a Roma. Un uomo di 38 anni, B. C., nato in Romania, è deceduto dopo aver perso il controllo della moto Honda Rc su cui era in sella. L'incidente è avvenuto verso le 23.40 di venerdì in via di Boccea all'intersezione con via Vernante. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del Gruppo Aurelio per i rilievi. Dai primi accertamenti sembra che il conducente abbia fatto tutto da solo.

Ultimo aggiornamento: 19:18

