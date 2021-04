Incidente viale Jonio oggi: muore un uomo su scooter travolto da un camion

Non ha avuto scampo lo scooterista che questo pomeriggio si è scontrato contro un tir. L'incidente è avvenuto lungo viale Jonio, altezza svincolo Via Matteo Bandello, poco dopo le 15. Sul posto sono intervenute le pattuglie del III gruppo Nomentano della Polizia Locale. L'uomo, un romano di 52 anni, è stato soccorso e trasoportato in codice rosso all'ospedale Policlinico Umberto I. Le sue condizioni erano disperate ed è morto poco dopo il suo arrivo.

Gli agenti della polizia Locale di Roma, hanno intano disposto il sequestro del motorino - un Sh- e del tir dell'Iveco. Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dello scontro.

Disagi per il traffico

Alle 17 si registravano rallentamenti. E Polizia Roma Capitale ha riportato sul suo profilo Twitter la «chiusura temporanea di viale Jonio». Dove si stanno effettuando dei «rilievi sul luogo dell'incidente» per capire la dinamica e i motivi dello scontro. Traffico si può incontrare «nel tratto compreso tra via Matteo Bandello e Piazza Talenti in direzione Piazza Talenti».

⛔️⚠️#Roma - Viale Jonio - Chiusura temporanea causa rilievi su luogo #incidente nel tratto compreso tra Via Matteo Bandello e Piazza Talenti in direzione Piazza Talenti RIPERCUSSIONI AREA CIRCOSTANTE — PoliziaRomaCapitale (@PLRomaCapitale) April 30, 2021

