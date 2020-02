Roma, scontro moto-auto sul Lungotevere: muore un centauro di 62 anni

Ennesimo morto sulle strade di Roma. Schianto fatale per un centauro, poco dopo le 14, sul Lungotevere Michelangelo, in prossimità del civico 7. A perdere la vita un motociclista di 62 anni, che alla guida di una Honda si è scontrato con una Mercedes classe E, guidata da un uomo di 49 anni che si è subito fermato a prestare i primi soccorsi. Sul posto pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, gruppo Prati. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. I mezzi sono stati sequestrati e il conducente dell'autovettura trasportato all'ospedale Santo Spirito per gli esami alcolemici e tossicologici di rito.

16:07

