Incidente ad Ardea: muore sul colpo autotrasportatore 47enne di Lariano mentre va al lavoro

Come ogni giorno, stava andando al lavoro col suo furgoncino. Alla fine di un breve rettilineo si è scontrato frontalmente con un’automobile che viaggiava in senso opposto. È morto così Fabio Peluso, 47 anni, autotrasportatore di Ardea (Roma), residente ad Artena, l’altra notte, poco dopo le 3.30. L’incidente si è verificato sulla via Ariana, tra Lariano e Velletri. L’uomo, alla guida di una Renault Kangoo, viaggiava in direzione Velletri, alla fine di uno dei due rettilinei, si è trovato davanti una Volkswagen Polo, guidata da un 19enne, di ritorno nella sua casa di Lariano. I due automezzi sono rimasti schiacciati con la parte anteriore una contro l’altra.

Sul posto sono giunti in pochi minuti i vigili del fuoco del distaccamento veliterno, carabinieri della compagnia di Velletri e, con le autoambulanze, un paio di equipaggi del servizio sanitario 118. Entrambi gli automobilisti erano rimasti intrappolati nelle vetture, i pompieri hanno dovuto lavorare per farsi un varco tra le lamiere del furgone e per aprire la portiera della Polo. Subito dopo, il trasporto dei due all’ospedale Paolo Colombo di Velletri. Per il 47enne non c’era nulla da fare.

Per il 19enne, figlio di romeni da anni a Lariano, è stato escluso il pericolo di vita, anche se ieri è stato disposto il trasferimento al Trauma center del policlinico Umberto I di Roma. Gli accertamenti per alcol e droga hanno dato esito negativo. Diverse le ipotesi attinenti alle cause: colpo di sonno, o il tentativo di evitare un imprevisto, come l’attraversamento di un animale. Al momento, comunque, come atto dovuto, l’indagine è per omicidio stradale. Posti sotto sequestro entrambi i veicoli. Per far eseguire i rilievi e per sgombrare la carreggiata, dall’ammasso dei rottami e dai detriti sparsi intorno - la via Ariana è rimasta chiusa per alcune ore, creando un notevole disagio al traffico. La notizia della morte di Peluso ha gettato nello sconforto i residenti nella frazione del Colubro, che lo conoscevano. Straziante, l’arrivo di congiunti, parenti e amici della vittima in ospedale.

