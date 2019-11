Roma, perde il controllo dell'auto sotto la pioggia e si capovolge sul lungotevere: muore a 64 anni

Un uomo di 64 anni è morto sul lungotevere Ripa, in un incidente stradale avvenuto sotto una pioggia battente. E' accaduto alle 17.10 di oggi, all'altezza del ponte Sublicio. Francesco D.C. ha perso il controllo dell'auto, che si è ribaltata, non si esclude proprio a causa della forte pioggia che si è abbattuta sulla Capitale. Trasportato in gravissime condizioni al San Camillo, l'uomo è morto poco dopo in ospedale. Sul posto gli agenti della Polizia Locale gruppo Trevi per i rilievi.



Si sono registrati anche due investimenti, nel giro di poco tempo. Un uomo è stato investito all'altezza del civico 201 di via della Giustiniana intorno alle 18 ed è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Poco prima, attorno alle 17.45, una ragazza di 17 anni è stata investita in via di Vigna Murata, all'altezza della metro Laurentina. Sul posto l'uomo che l'ha travolta al volante, fermatosi a prestare soccorso. La giovane, che compirà 18 anni a dicembre, è stata trasportata in codice rosso al San Camillo. Sul posto per i rilievi della Polizia Locale del gruppo Tintoretto.

