Incidente sulla litoranea di Roma, tre feriti gravi: c'è anche un bambino di 9 anni

Grave incidente stradale questa mattina alle porte di Roma. Le pattuglie della Polizia Locale del gruppo X Mare sono intervenute questa mattina intorno alle 8.15 in via Litoranea tra il km 4 e il 5, per un incidente che ha coinvolto una Citroen C2, con a bordo un uomo trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in codice rosso, e una Peugeot 108, nella quale si trovavano un uomo di 40 anni e un bambino di nove.

Entrambi sono stati trasportati in codice rosso, rispettivamente all'ospedale Gemelli e al S. Camillo in Elisoccorso. A seguito dell'urto la Peugeot si è ribaltata. In corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Attualmente chiusa via Litoranea da via del Lido di Castel Porziano a via Arno (Pomezia).