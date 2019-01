Roma, incidente in autostrada a Valmontone: morto un 40enne, tre feriti

Incidente mortale ieri intorno alle 13.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra l’allacciamento con la diramazione Roma Sud e Valmontone. Due auto si sono scontrate all’altezza del km 585: il bilancio è di un morto e 3 feriti. Lo rende noto Autostrade spiegando che sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, oltre al personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano e alle pattuglie della polizia stradale. Il più grave, un 40enne di Avellino, è stato trasportato con l’elisoccorso al Policlinico Umberto I di Roma. Poco dopo è morto in ospedale. Le altre persone ferite non sono in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA