Roma, identificato il ciclista travolto e ucciso dal tir sulla Tiburtina

È un italiano di 54 anni, residente sempre nel IV municipio, il ciclista rimasto travolto e ucciso da un tir ieri, poco prima delle 14, su via Tiburtina all’altezza del Gra. Dai primi accertamenti l’uomo era senza documenti, poco distante dal corpo era stato trovato un cellulare non funzionante. In serata però è stato decisivo per l’identificazione un incrocio di dati e la denuncia sporta dal cognato dell’uomo, ma si attende ancora il riconoscimento ufficiale.

La famiglia non avendolo visto rientrare si è allarmata. E sono scattate le ricerche fino alla tragica scoperta. Molto probabilmente l’incidente è avvenuto quando il camion in fila lungo la Tiburtina per via di un cantiere stradale aperto ormai anni, al centro di polemiche, ha svoltato a destra per salire sul Raccordo in direzione Firenze. L’autista, sotto choc (risultato negativo ai test di alcol e droga), non si sarebbe accorto del ciclista accanto al mezzo.

