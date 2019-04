Roma, incidente sul Gra a Settebagni: più auto coinvolte, due feriti gravi e caos traffico

Maxi-incidente sul Grande Raccordo Anulare, a Roma. Intorno alle 17.30 alcune auto per cause da accertare hanno sbandato e sono uscite fuori strada. È accaduto lungo la carreggiata esterna all'altezza dell'uscita per Settebagni. È intervenuta la Stradale ed anche i vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere. Un elicottero del 118 è atterrato e soccorso due feriti gravi. Bloccato per chilometri quel tratto di GRA. La Stradale sta eseguendo i rilievi.

Ultimo aggiornamento: 18:35

