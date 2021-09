Incidente a Genzano, furgone investe un'anziana mentre fa marcia indietro: la donna è grave (foto Luciano Sciurba)

Venerdì 17 Settembre 2021, 15:16

Tragedia a Genzano dove un furgone postale di una ditta privata romana, guidato da un romano di 32 anni ha investito una donna anziana mentre faceva marcia indietro. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Genzano. Un'ambulanza del 118 ha trasportato la donna, 80 anni, al campo sportivo genzanese dove è atterrato un elisoccorso che l'ha trasportata all'Umberto I di Roma in codice rosso per le ferite riportate. Il conducente del furgone Citroen Jumber sarà sottoposto agli esami dell'alcol e droga in ospedale. (Foto Luciano Sciurba)