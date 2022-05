Incidente sull'A1, un morto e un ferito: chiusa l'entrata di Fiano Romano

Incidente mortale sulla A1 Milano-Napoli, in corrispondenza dell'entrata della stazione di Fiano Romano. L'incidente ha coinvolto un'auto e un furgone: una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia. Al momento resta chiusa l'entrata di Fiano Romano verso Roma e verso la A1 Milano-Napoli ed in uscita per chi proviene dalla A1. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Castelnuovo di Porto.