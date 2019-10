Roma, auto si ribalta nella notte su via Cristoforo Colombo: muore un 21enne

Tragedia, durante la notte, sulle strade di Roma. All'1.35, sulla via Cristoforo Colombo, una Chevrolet Matiz si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. A bordo 5 giovani, uno dei quali, un 21enne che viaggiava sul sedile posteriore, è morto in conseguenza dell'incidente.

I rilievi sono stati svolti dal gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Nel tratto di strada interessato dall'incidente non sono presenti avvallamenti o buche. Gli altri quattro giovani a bordo dell'auto, tutti ventenni, sono rimasti illesi.

