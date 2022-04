Roma, incidente notturno in auto sulla Colombo: muore una donna di 35 anni

Dramma nella notte a Roma. È morta in ospedale la 35enne rimasta ferita in modo gravissimo nell'incidente d'auto, avvenuto la notte scorsa in via Cristoforo Colombo all'incrocio con via di Grotta Perfetta.

La donna, che era al volante di una Lancia Y, è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio ma non ce l'ha fatta ed è deceduta. Sul posto la polizia di Roma Capitale ha effettuato i rilievi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, sono al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Sul posto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i Carabinieri.

