Scontro frontale a Cecchina: gravi due sorelline di 8 e 11 anni. Conducente positivo all'alcol test

Due incidenti a distanza di poche ore, venerdì sera sono state la causa di 5 feriti tra cui due bambine. Le piccole, due sorelline di 8 e 11 anni, sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto in via Italia a Cecchina poco prima delle 23. Viaggiavano su una Lancia Y guidata dalla mamma, una 40enne di Ariccia quando l’auto è stata travolta da una Ford Fiesta guidata da un 30enne di Albano.

L’uomo ha perso il controllo della vettura carambolando sull’altra utilitaria. Immediatamente sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Albano diretti dall’ispettore superiore Claudio Marrese e gli operatori del 118. Le sorelline, entrambe con traumi, sono state trasportate al Bambino Gesù di Roma dove restano in prognosi riservata, mentre la mamma è stata trasportata all’ospedale dei Castelli dove gli è stata riscontrata una prognosi di 30 giorni.



Ferite lievi anche per il conducente della Fiesta che è stato denunciato per lesioni stradali ed è poi risultato positivo all'alcol test. Poco prima alle 18 circa, un 43 anni di Velletri è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto, su Via Roma a Lariano. L’uomo era in sella ad uno scooter TMax, quando si è schiantato contro una Lancia Y guidata da una donna che non ha riportato ferite. L’uomo è rimasto agonizzante sull’asfalto con il braccio e la gamba sinistra fratturati in più punti. Le condizioni del 43enne, però, sono apparse gravi e, per questo è stato chiesto l’intervento di una eliambulanza che è atterrata sulla strada.

