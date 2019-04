Causa due morti in un incidente stradale a Cassino e fugge, 28enne arrestato a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato a Roma con l'accusa di omicidio stradale . C.M.J.C., 28 anni di origini cilene è stato tratto in resto dai carabinieri della compagnia di Ostia e da quelli della stazione di Atina dopo averlo rintracciato nella sua residenza in via dell'Idroscalo, a Roma. L'uomo, sabato scorso sulla strada provinciale Cassino Sora, era alla guida della Suzuki su cui viaggiavano tre giovani suoi connazionali, si è schiantato frontalmente con una Lancia Ypsilon su cui viaggiava una famigliola della zona.I due cileni che viaggiavano con lui sui sedili posteriori sono rimasti uccisi, un terzo è rimasto gravemente ferito. Feriti anche gli occupanti dell'altra vettura tra cui una bimba di 9 mesi. Il 28enne era rimasto ferito e trasportato in ospedale ma la domenica successiva, aveva firmato le dimissioni ed era andato via prima che arrivasse l'esito del test sulla droga che indicava la positivitá agli oppiacei, tentando di fare perdere le sue tracce. Il provvedimento dell'arresto è stato firmato dalla procura di Cassino e l'uomo è stato portato in carcere a Regina Coeli.