Roma, auto sbanda e finisce in un giardino a Ostia: morto 44enne

Incidente questa mattina sulla via del Mare, a Ostia (Roma). Un uomo di 44 anni è morto dopo essere finito fuori strada con l'auto. L'uomo era alla guida di una Nissan Micra quando ha sbandato finendo nel parco della bocciofila di Ostia. Il giardino si trova all'incrocio tra viale dei Romagnoli e via Cardinal Cibo in direzione Ostia.

Le cause del decesso sono ancora da accertare, tra le ipotesi anche quella di un malore. La salma sarà sottoposta ad esame autoptico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del gruppo Mare di Roma.

Ieri un uomo è morto, travolto mentre attraversava il Raccordo. Tragedia poi sulla Colombo dove un ciclista di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Forud focus sulla carreggiata laterale in direzione Roma, a circa 500 metri prima dell' intersezione con via Canale della Lingua.

