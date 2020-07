Paura, a Roma, nel pomeriggio, a pochi passi dal Colosseo. Incidente fra un autobus e un tram che ha coinvolto anche un'auto privata al centro di Roma, in via Labicana. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Sul posto i pompieri e la polizia locale per i rilievi. Al momento - si apprende dai pompieri - risulta ferito un autista. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Da una primissima ricostruzione della polizia locale si ipotizza che l' incidente sia stato provocato dal deragliamento del tram.

Ultimo aggiornamento: 18:48

