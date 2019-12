Roma, incidente sull'Olimpica: auto si ribalta, traffico paralizzato

Paura sull'Olimpica a Roma, nel tratto tra l'uscita per la Moschea e la Salaria, in direzione Tiburtina. Un'auto è sbandata, finendo per ribaltarsi e travolgendo le protezioni che costeggiano la pista ciclabile. Ancora non chiare le cause dell'incidente, che comunque sembra non aver coinvolto altre vetture, nonostante l'intenso traffico del primo pomeriggio in questa domenica di shopping natalizio. L'incidente ha causato una fila lunga chilometri sulla carreggiata interessata, a partire dalla galleria Giovanni XXIII. File anche nella corsia opposta, come sempre per i rallentamenti causati dalla curiosità degli automobilisti.

