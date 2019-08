Roma, gemelli si ribaltano con l'auto: uno muore, l'altro accusato di omicidio stradale

Muore a 19 anni in un incidente stradale ad Artena, sulla strada provinciale 81. Tornava verso casa a bordo di una Fiat Panda insieme al fratello gemello, alla guida dell'auto e a un altro amico che sedeva sul sedile posteriore. La vettura si è capovolta più volte dopo aver preso in pieno un muro. A perdere la vita è stato Valerio Felici, di Giulianello di Cori, figlio di un consigliere comunale di Cori, Massimo Felici. Sono rimasti feriti il conducente, Riccardo Felici e l'altro passeggero. Nessuna altra automobile è rimasta coinvolta.

Il gemello di Valerio che guidava l'auto, è risultato positivo al drug e alcol test. Adesso il giovane dovrà rispondere dell'accusa di omicidio stradale e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Al momento la Procura di Velletri lo ha denunciato a piede libero. Secondo quanto è emerso dai primi rilievi, l'auto che procedeva a velocità sostenuta, avrebbe sbandato per poi finire fuori strada e schiantarsi violentemente contro un muro. Valerio era seduto accanto al guidatore è stato sbalzato fuori dalla vettura ed è morto sul colpo.

I tre avevano appena trascorso la serata con la loro comitiva al Palio delle Contrade che dal 1990 anima il borgo di Artena da cui si vedono i Castelli Romani. Lp schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i Carabinieri della stazione di Artena, intervenuti sul posto insieme al nucleo radiomobile di Colleferro per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione il conducente del veicolo avrebbe perso il controllo della Panda perché in stato di alterazione dovuta a consumo di alcolici e stupefacenti.

Valerio è morto subito dopo il violento sbalzo, inutili i soccorsi dei sanitari. Mentre il fratello e l'altro giovane sono stati portati al pronto soccorso di Velletri. Riccardo Felici è ricoverato in chirurgia con diversi traumi e un versamento polmonare mentre l'amico è stato dimesso dopo poche ore, ha riportato solo lievi escoriazioni. La strada dove è avvenuto l'incidente è stretta, buia e angusta;l'auto è uscita di strada in curva ed è andata a schiantarsi contro un muro di contenimento.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia Felici, molto conosciuti e stimati a Cori. Anche il Comitato Civico si è unito al cordoglio della famiglia Felici per la prematura scomparsa del figlio. In poche ore il web si è riempito di commenti, soprattutto sulle bacheche delle pagine Facebook dei genitori e del fratello. Tante le foto che rimangono sui social di un ragazzo pieno di vita. L'anno scorso padre e figlio sorridenti di fronte al polo di agraria dell'università della Tuscia, la gioia negli occhi sorridente per un traguardo.

