Incidente A1 tra Settebagni e Castelnuovo di Porto: scontro fra Tir e incendio, lunghe code

Incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli all'altezza dello svincolo tra Castelnuovo di Porto (Km 10) e Settebagni (Km 18), diramazione Roma Nord. Due mezzi pesanti si sono tamponati e ne è scaturito un incendio. Stanno andando numerosi mezzi vigili del fuoco e polizia stradale. Si procede molto lentamente: alla velocotà di 10 chilometri orari.

APPROFONDIMENTI LOMBARDIA Monza, 20enne ubriaco alla guida travolge e uccide motociclista:... ORMELLE Simone Perin muore in un incidente con la moto, aveva 17 anni:...

Ore 17:30 21/07/2021

⭕️ #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Diramazione Roma Nord ➡️ Autostrada Milano-Napoli#trattochiuso per incidente tra Settebagni e Castelnuovo di Porto#aspilazio #myway pic.twitter.com/CrgBAvHLwu

— My Way di Autostrade per l’Italia (@MyWayASPI) July 21, 2021