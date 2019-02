Roma, fiamme in un villino: un intossicato lieve

Paura e disagi ieri pomeriggio nella zona di Pietralata, per un incendio che si è sviluppato in un villino di via del Carbonio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione Santa Maria del Soccorso. Un uomo, inquilino di una porzione del villino, è rimasto lievemente intossicato. E' riuscito a salvarsi non appena si sono scatenate le fiamme. Tra le prime ipotesi è che l'incendio sia partito da un camino lasciato acceso per un po' di tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA