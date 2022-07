Roma, incendio in via Paolo Quaglia: otto persone intossicate (due sono gravi)

Incendio in via Paolo Ferdinando Quaglia n.71, nel quartiere Torre Gaia (vicino Tor Bella Monaca) di Roma. È accaduto alle 22,50. Un appartamento dell'ultimo piano (il sesto) ha preso fuoco.

Sono rimasti intossicati in seguito ad inalazioni da fumo otto persone, due sono gravi, trasportati in codice rosso dal personale del 118 in ospedale. Interdetti cinque appartamenti a causa dei danni provocati dall’incendio.

Intervenute sul posto quattro Aps, due autobotti, un’autoscala, carro autoprotettori, carro teli più funzionario di servizio.