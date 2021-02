Incendio giovedì mattina poco prima delle 8.30 in via degli Opimiani, al Quadraro. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala, la botte ed il carro teli per spegnere l'incendio che aveva avvolto il gazebo di un balcone all'ultimo piano di una palazzina composta da 5 piani. Fortunatamente non ci sono stati feriti, né danni. Sul posto anche i carabinieri.

