Roma, rogo in via Gaeta: brucia hotel occupato da extracomunitari

Un incendio è divampato questa mattina in un albergo in disuso, l'Hotel Pavia, attualmente occupato da extracomunitari, in via Gaeta, a pochi passi da piazza della Repubblica a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento non risultano coinvolte persone. Il rogo si è sviluppato su tre piani: oltre agli arredi in fiamme anche una parte del tetto della struttura che è crollato, rendendo difficoltoso l'intervento dei pompieri. Sul posto anche carabinieri e personale del 118.

Nella notte un altro incendio è divampato in un appartamento in via Giuseppe Lopresti all'Eur. Le fiamme, probabilmente causate da un cortocircuito, sono divampare in una camera adibita a magazzino. Sul posto carabinieri della compagnia Eur, del Nucleo Radiomobile e vigili del fuoco. Non ci sono feriti.

