Roma, incendio in un capannone a Tor Cervara: i vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme

Un incendio si sta sviluppando in un capannone in via Licenza, a Tor Cervara, nella periferia est di Roma. Il fumo si vede in lontananza per quanto è intenso. È stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco subito dopo le 13:00. La Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Tiburtino e i pompieri sono intervenuti verso le 13:15 e stanno cercando di spegnere le fiamme.

Si tratterrebbe, secondo le prime informazioni, di un magazzino in cui operava una ditta d'abbigliamento. Non ci sono problemi legati alla viabilità nella zona e, al momento, non risulterebbero feriti.

Ultimo aggiornamento: 15:12

