In fiamme il circolo sportivo «Club House Tevere Golf» in via del Baiardo a Roma . L'incendio è divampato martedì mattina intorno alle 5 nel circolo sportivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra e due autobotti. Una struttura in legno di circa 200 mq, presente nel circolo, è andata completamente distrutta dalle fiamme. Ma non ci sono feriti e intossicati. © RIPRODUZIONE RISERVATA