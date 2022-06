Incendio a Talenti, esplodono bombole di gas: evacuati un asilo nido e un centro estivo

Roma brucia. Non si fermano gli incendi nella Capitale. Dopo che le fiamme sono divampate nella discarica di Malagrotta, creando preoccupazione nei cittadini per la diossina, questo pomeriggio è divampato un grave incendio boschivo in via Matteo Bandello, angolo via della Cecchina. Evacuati a scopo precauzionale un asilo nido e un centro estivo.

Incendio via Matteo Bandello, cosa è successo

Un'esplosione ha creato appresione nella zona in cui sono divampate le fiamme. Due bombole del gas abbandonate in un accampamento hanno preso fuoco. Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza. In questo momento si sta procedendo alle operazioni di bonifica dell'area. Non è la prima volta che si verifica un incendio nel Terzo Municipio vicino a una scuola.

Evacuato asilo nido

Per precauzione le forze dell'ordine hanno proceduto a evacuare un asilo nido in via della Cecchina, che si trova non poche distante dalla zona in cui sono divampate le fiamme. Non sono ancora chiare le cause dell'incendio. Stanno provvedendo alle operazioni di bonifica i soccorritori con numerose pattuglie dei Carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.