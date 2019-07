Roma, incendio ai magazzini Maury's alla Balduina: clienti in fuga, paralisi in strada

Paura questa mattina alla Balduina dove, poco dopo le 12, è scoppiato un incendio nel negozio di casalinghi Maury's di via Pereira. Le fiamme, secondo quanto riferito da alcuni addetti del negozio, si sono sviluppate dal compattatore dei cartoni che si trova nel garage-parcheggio. Dal negozio, che si trovava nel piano interrato di due palazzi, si è sprigionata una densa coltre si fumo che è fuoriuscito sia dalle entrate del locale sia dalle grate di aerazione che danno sulla strada, spargendo un forte odore acre nel quartiere.

Al momento dell'incendio erano presenti numerosi clienti, tra cui molti anziani, che sono stati fatti uscire dal negozio in tutta fretta, mentre i lavoratori di Mauri's sono immediatamente intervenuti per tentare di spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione e armati di stracci per bagnarsi il viso e respirare. Sul posto, dopo oltre mezz'ora dalla chiamata sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco e un'ambulanza per eventuali soccorsi.

Abbiamo cominciato sentire uno strano odore, poi è arrivato il fumo lentissimo- racconta una donna che era un fila alla cassa - Gli addetti sono stati molto bravi, hanno mantenuto la calma e ci hanno fatto uscire

. Per consentire i soccorsi la strada è stata chiusa al traffico.

