Roma, incendio nella ex sede Sky sulla Salaria: edificio evacuato

Va a fuoco un locale nella ex sede di Sky in via Salaria. La struttura è stata evacuata. L'incendio si è sviluppato all'interno di un magazzino all'interno dell'edificio che fino a qualche mese fa ospitava Sky. Dalle prime informazioni sembra che le fiamme abbiano interessato solo quel locale, non ci sarebbero feriti e le persone che erano presenti sono state evacuate. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco.