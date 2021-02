Roma, incendio in un palazzo in zona San Paolo: fiamme nel condominio. Sei persone intossicate

Affacciati al balcone ad aspettare l'arrivo dei vigili del fuoco. Nella sera di lunedì 22 febbraio le fiamme hanno invaso un condominio in via Gaetano Fuggetta, nella zona San Paolo, Roma Sud. L'incendio è partito dall'androne di un palazzo e si è poi propagato pian piano negli appartamenti di sopra. Il fumo ha intossicato sei persone, che sono state portate in ospedale.

A causa dell'incendio, dieci appartamenti sono rimasti senza energia elettrica. Le fiamme hanno infatti danneggiato l'impianto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Roma San Paolo. Sono in corso gli accertamenti per appurare le cause.

