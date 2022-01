Roma, doppio incendio nel cuore della Capitale: auto in fiamme, forse un raid di teppisti

Due diversi incendi si sono sviluppati nella notte in via dei Banchi Vecchi, in centro a Roma. Sul posto i carabinieri che stanno indagando sull'accaduto. L'episodio più grave è avvenuto poco prima dell'una: ad andare in fiamme, per cause in corso di accertamento, una minicar elettrica parcheggiata in strada.

La macchina è stata completamente distrutta dal rogo che ha coinvolto anche altre auto parcheggiate: altre due auto e due moto sono state distrutte dalle fiamme mentre due auto sono rimaste danneggiate. Le fiamme hanno inoltre annerito la vetrina di un negozio e la facciata di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di piazza Venezia, che stanno indagando per fare luce sull'accaduto, e i vigili del fuoco. Poco prima, sempre in via dei Banchi Vecchi, c'era stato un diverso intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri per un altro incendio in cui erano rimaste danneggiate quattro moto. Anche in questo caso i carabinieri di piazza Venezia e piazza Farnese stanno indagando su quanto avvenuto. Non si esclude possa trattarsi di un raid di teppisti.