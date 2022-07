Incendio a Roma, valori diossine superiori al limite dopo il rogo di Centocelle: scatta l'allarme dall'Arpa

Per l'incendio di Centocelle a Roma, i valori delle diossine sono superiori ai limiti indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. È quanto si legge nella relazione sul monitoraggio della qualità dell'aria effettuato da Arpa Lazio. «Questi - spiega Marco Lupo, direttore generale Arpa Lazio - sono dati prodotti dagli incendi nell'immediato. Sono stati comunicati al l'Asl di riferimento che valuterà se e quali misure applicare. Siamo fiduciosi che già dalle prossime ore i valori potranno tornare alla normalità».

APPROFONDIMENTI L'INCENDIO A ROMA Spunta la pista dei rom L'INTERVISTA Morassut: «Il termovalorizzatore fa paura» LE IMMAGINI IN ESCLUSIVA CON IL DRONE, DELL'AREA DEGLI SFASCI A CENTOCELLE DOPO L'INCENDIO DI IERI ( FOTOSERVIZIO DI FRANCESCO TOIATI ) Foto L'INTERVENTO Il sindaco Gualtieri: «C'è la mano... ROMA Centocelle, incendio partito dall'ex Casilino... IL PERICOLO Roghi triplicati IL RACCONTO «Circondati da fumo, sembrava una bomba» LA GIORNATA Gualtieri: «Attacco a Roma» ROMA Foto ROMA Enrico Vanzina: «Le tante zavorre di una città che... VIDEO Video ROMA La fuga dai palazzi LE REGOLE Come proteggersi L'ALLARME Le zone a rischio L’EMERGENZA Incendi alla Caffarella ROMA Foto CENTRO Incendio alla bancarella dei libri usati a piazzale Flaminio ROMA Rifiuti, Roma a rischio emergenza igienica. Ordine dei medici:... IL CASO «Roma terzo mondo», incendi, rifiuti e cinghiali: da... LA PAURA Roma, incendio a Casal Monastero: fiamme vicine alle abitazioni,...

Roma, incendio a Centocelle: protesta degli autodemolitari in viale Palmiro Togliatti

Incendio a Roma, è allarme diossina

L'ARPA Lazio ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio della qualità dell'aria dopo il rogo installando nella serata di sabato 9 luglio due campionatori ad alto volume per la misura dei microinquinanti. Gli esiti delle misure effettuate dal campionatore hanno registrato il valore per le diossine è pari al 10,6 pg/m3 superiore al valore di riferimento individuato dall'OMS per l'ambiente urbano (0,3). Per quanto riguarda il benzopirene è stato registrato un valore di 2,6 ng/m3, superiore anche esso alla media annua pari a 1 ng/m3.

Incendio Centocelle, Morassut: «Clima di destabilizzazione, il termovalorizzatore fa paura. A Roma servono più poteri»

Incendio a Roma, in corso le indagini

Quello di Centocelle è solo l'ultimo in ordine cronologico degli incendi esplosi a Roma negli ultimi giorni. Prima Malagrotta poi Aurelio-Casalotti e Pineta Sacchetti con fiamme arrivate fino a Balduina e infine quello di Torrespaccata che ha distrutto tre autodemolitori. Ora si cercano le reali motivazioni, perché forse così tanti incendi in così poco tempo non possono essere un caso, almeno questo è quello che si sospetta in Campidoglio. «È prematuro trarre conclusioni e per questo attendiamo l'esito delle indagini. Quel che è certo è che la sequenza di incendi delle ultime settimane è senza precedenti e che nella maggior parte dei casi, dietro c'è la mano dell'uomo. Per colpa, o per dolo come è già stato accertato in qualche caso. Se poi risultasse che gli incendi più gravi come quello di Malagrotta, del Pineto e dell'altro ieri a Centocelle fossero dolosi sarebbe gravissimo». Roberto Gualtieri continua a cercare di dare risposte ai cittadini della Capitale.

Incendio a Roma, la pista del traffico dei rifiuti tossici: l’innesco sarebbe partito da un campo rom

Le parole di Gualtieri

«Dalle nostre informazioni l'incendio è divampato inizialmente in un terreno adiacente dove ci sono rifiuti interrati dai tempi della demolizione dei Campi Casilino 700 e 900 e poi si è esteso agli autodemolitori abusivi. Quella del parco di Centocelle è una delle tante incredibili 'incompiutè di questa città». Il sindaco sottolinea al Corriere della Sera come «dotare finalmente la Capitale di moderni impianti di trattamento» dei rifiuti è «importante anche sul fronte della legalità oltre che su quello dell'ambiente e della pulizia». Assicura che «da qui a dicembre ogni zona della città avrà una squadra dedicata allo spazzamento e al lavaggio di strade e marciapiedi. Ama sta lavorando sul potenziamento della differenziata e il superamento degli attuali orribili cassonetti. Inoltre l'avvio della realizzazione del termovalorizzatore ci consentirà di affrontare in modo strutturale il tema degli sbocchi nella fase di transizione».

Incendi a Roma, Gualtieri: «C'è la mano dell'uomo. Situazione gravissima»

Triplicate le chiamate al 112

Intanto a Roma il rogo nel quartiere di Centocelle, «ha fatto triplicare le chiamate al Numero unico di emergenza 112: siamo passati da una media di 8mila chiamate a 17mila, con punte di 28mila. Sabato dalle 17 alle 21, dopo il grande incendio a Centocelle, abbiamo registrato circa 5mila chiamate al 112 per i Vigili del fuoco. Nelle 24 ore di sabato le sale operative del 112 hanno ricevuto quasi 20mila chiamate». A fare il punto per l'Adnkronos Salute è Livio De Angelis, direttore della Direzione regionale soccorso pubblico e 112 Nue, Numero di emergenza unico europeo. «L'aumento di telefonate è dovuto alle richieste per Vigili del fuoco, mentre per altre emergenze i numeri rimangono quelli abituali - precisa De Angelis - Il sistema sta reggendo con fatica grazie alla abnegazione degli operatori del 112 e alla grande efficacia dei siatemi e delle procedure organizzative. Ogni operatore in un solo turno sta gestendo fino a 350-400 eventi».

Gli autodemolitori bloccano la strada

Nel frattempo gi autodemolitori stanno bloccando il traffico su viale Palmiro Togliatti a Roma, nello stesso tratto dove sabato si è sviluppato un maxi incendio, il quarto in venti giorni nella capitale. Gli autodemolitori, le cui aree sono state interessate dal rogo, stanno protestando contro l'ipotesi di un loro trasferimento. L'assessore capitolino all'ambiente Sabrina Alfonsi si sta recando sul luogo.