Incendio a Roma, al Tufello brucia un'area verde. Le fiamme vicino al liceo Aristofane: paura tra gli abitanti

Domenica 12 Giugno 2022, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 20:44

Un incendio a Roma ha spaventato gli abitanti del Tufello, la zona urbanistica 4I del Municipio della Capitale. Le fiamme sono divampate in un'area verde di via Monte Resegone intorno alle 14 di questo pomeriggio, arrivando a lambire le case, il liceo Aristofane (sede in queste ore dei seggi per il referendum elettorale) e, secondo le prime ricostruzioni, anche la parte esterna di un asilo. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i diversi focolai che, alimentati dal vento, si sono estesi nell'aerea.

Incendio Via Giovanni Conti Video Luca Bonaccorso/Ag. Toiati