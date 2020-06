Fiamme in un appartamento in zona Prima Porta, salvati 10 cani

Incendio nel pomeriggio in un appartamento in via Frassineto, in zona Prima Porta a Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, divampato in una stanza, prima che si propagassero alle altre. Tratti in salvo dai pompieri dieci cani che si trovavano nell'abitazione. Gli occupati dell'appartamento sono riusciti a uscire da soli quando è divampato l'incendio. L'edificio è stato momentaneamente evacuato.



