Incendi Roma, fiamme a Guidonia: rogo esteso per un chilometro, case evacuate

Sono in corso le attività di contenimento di un incendio boschivo di notevoli dimensioni in zona Guidonia Montecelio, in prossimità di Via Tiburtina, all'altezza del chilometro 17.800, esteso in lunghezza per circa un chilometro. Diverse le squadre di vigili del fuoco sul posto che stanno lavorando per evitare che le fiamme si propaghino verso abitazioni e strutture industriali. Sono state evacuate alcune case, quelle che ormai il fuoco è arrivato a lambire. Per le operazioni sono state necessarie cinque Aps, un'autobotte, il funzionario di guardia e il Dos, nonchè due elicotteri e diversi moduli e personale volontario della Protezione civile.