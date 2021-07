Roma, rifiuti e sterpaglie in fiamme vicino al campo rom di via Salviati: colonna fumo invade i quartieri Est della Capitale

Domenica 25 Luglio 2021, 17:45

L'odore acre del fumo e la polvere sono arrivati a lambire i palazzi di Colli Aniene e Casal Bruciato dove l'aria, oggi pomeriggio già intorno alle 14.30, era irrespirabile per un incendio di sterpaglie e rifiuti divampato a pochi metri dal campo nomadi di via Salviati. Il rogo è divampato come "appendice" dell'incendio che nelle ore precedenti ha interessato una zona al Prenestino.

Roma, rifiuti: allarme cassonetti a fuoco, dal 1° giugno più di 60 interventi tra La Rustica, Tuscolano e Ostia

Al momento la situazione è sotto controllo, sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco che stanno domando le fiamme. Intanto però sul web esplode la rabbia di moltissimi cittadini costretti da tempo a fare i conti con gli incendi nei pressi di uno dei più grandi e noti campi nomadi della Capitale che l'amministrazione aveva promesso di chiudere.