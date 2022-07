Roma, incendio a Castel Fusano: brucia la pineta, fiamme vicino a un campeggio

Un grande incendio è divampato nella pianeta vicino a via di Castel Fusano ad Ostia, all'altezza del camping Roma Capitol. Le fiamme hanno invaso l'area verso le 17 di oggi. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e gli agenti della questura. Il denso fumo nero è visibile già dai primi chilometri dalla via del Mare.

L'incendio sarebbe nato proprio all'interno del campeggio e si sarebbe alimentato da legname ed altro materiale per poi propagarsi attraverso le sterpaglie. Non ci sarebbero feriti anche perchè la struttura non sarebbe funzionante. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma capitale che stanno verificando le condizioni di percorribilità di via dei Pescatori. nell'eventualità si procederà alla chiusura della strada.